Совместные тренировки спецназа проведут Казахстан и Узбекистан

НУР-СУЛТАН - ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 29 сентября по 2 октября делегация Главного командования Национальной гвардии Республики Казахстан во главе с заместителем Министра внутренних дел – Главнокомандующим Национальной гвардией генерал-лейтенантом Русланом Жаксылыковым посетила Республику Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Визит был организован по приглашению узбекской стороны с целью обмена опытом по вопросам служебно-боевой деятельности и двустороннего сотрудничества в различных областях.

Во время пребывания в Узбекистане казахстанская делегация посетила Центральный аппарат Национальной гвардии Узбекистана, где состоялась встреча с Командующим генерал-майором Рустамом Джураевым.

Одним из немаловажных моментов в ходе переговоров стало обсуждение вопросов охраны важных государственных объектов и грузов, совместной тактико-специальной тренировки с военнослужащими подразделений специального назначения, а также обмена опытом по реализации образовательных программ с Военным институтом Национальной гвардии Казахстана.

В рамках визита делегация Национальной гвардии РК изучила опыт Национальной гвардии Узбекистана по различным вопросам служебно-боевой деятельности, посетив Университет общественной безопасности, Специализированный учебный центр, Отдел охраны г. Ташкента, Кавалерийский эскадрон и др.

Глава делегации генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков подписав план сотрудничества, выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении двустороннего сотрудничества и взаимодействия в вопросах общественной безопасности.

Стороны также достигли соглашения в участии представителей Национальной гвардии Казахстана в лично-командных соревнованиях кинологов, участии в качестве наблюдателей в квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета, а также проведение практического семинар-совещания между военнослужащими подразделений специального назначения Национальных гвардии Казахстана и Узбекистана по горно-высотной и тактико-специальной подготовке.

Кроме того, руководство Национальной гвардии Узбекистана выразило огромную заинтересованность в участии в Международном военно-музыкальном фестивале военно-духовых оркестров «Әскери керней – 2022», в честь 30-летия образования казахстанской полиции и в Международном турнире по рукопашному бою на кубок Министра внутренних дел РК.



