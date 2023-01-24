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    Совместные с международными банками проекты обсудили в Правительстве

    24 Января 2023, 17:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Участники обсудили реализацию проекта по модернизации среднего образования, планы по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений в Актобе, Караганде, Таразе, Риддере и Конаеве, а также продолжение ряда проектов по реконструкции автомобильных дорог, восстановлению ирригационных систем и др.

    По всем рассмотренным вопросам Премьер-Министр дал соответствующие поручения.

    В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также Исламского банка развития.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Банки
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