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    Совместные проекты с Управлением ООН по наркотикам и преступности обсудили в МВД РК

    14 Ноября 2020, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД обсудили совместные проекты с Управлением ООН по наркотикам и преступности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Министерстве внутренних дел состоялась встреча министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с Главой Программного офиса Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в РК Навидом Риазом. Участие во встрече также принял директор Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) Мирализода Рустам Азиз. Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров был основан в ноябре 2007 года в Алматы в рамках реализации проекта Управления ООН по наркотикам и преступности. В ходе встречи участники обсудили совместные проекты УНП ООН и МВД, в том числе по деятельности ЦАРИКЦ, программе ООН «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждение порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях», а также по реформе полиции. Участники подчеркнули важность взаимодействия путем расширения международного сотрудничества, обмена положительным опытом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН МВД РК
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