Совместные антитеррористические учения проведут страны ШОС в Китае в 2024 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев подвел итоги 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На совете рассмотрен ход реализации принятых ранее решений по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Утверждены планы работы РАТС и экспертных группы по актуальным вопросам. Одобрены итоги изучения международной практики использования систем предварительной информации об авиапассажирах, а также анализа национального опыта государств ШОС в этой сфере», - сказал Руслан Сейсембаев.

Он также сообщил, что в рамках заседания обсуждены вопросы сотрудничества по пресечению и выявлению каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия.

«Для усиления практического сотрудничества на территории Индии запланирован практический семинар и антитеррористическое учение по пресечению использования Интернета в террористических и экстремистских целях. Принято решение о проведении совместного антитеррористического учения в 2024 на территории КНР. Дан старт разработке совместной программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии. Очередное заседание РАТС ШОС планируем провести на территории Китая», - заключил представитель КНБ.