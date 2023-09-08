РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:38, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Совместные антитеррористические учения проведут страны ШОС в Китае в 2024 году

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев подвел итоги 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На совете рассмотрен ход реализации принятых ранее решений по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Утверждены планы работы РАТС и экспертных группы по актуальным вопросам. Одобрены итоги изучения международной практики использования систем предварительной информации об авиапассажирах, а также анализа национального опыта государств ШОС в этой сфере», - сказал Руслан Сейсембаев.

    Он также сообщил, что в рамках заседания обсуждены вопросы сотрудничества по пресечению и выявлению каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия.

    «Для усиления практического сотрудничества на территории Индии запланирован практический семинар и антитеррористическое учение по пресечению использования Интернета в террористических и экстремистских целях. Принято решение о проведении совместного антитеррористического учения в 2024 на территории КНР. Дан старт разработке совместной программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии. Очередное заседание РАТС ШОС планируем провести на территории Китая», - заключил представитель КНБ.


    Теги:
    КНБ Внешняя политика Казахстана ШОС Китай Интеграция и партнерство Международная деятельность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:00
    Мажилис ратифицировал Договор между Казахстаном и Кипром о выдаче
    Сегодня, 11:53
    $16 млн задолжало АО «KEGOC» международному банку
    Сегодня, 11:47
    Поправки в законодательство об утилизации боеприпасов принял Мажилис
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!