Совместную заявку на проведение ЧМ по футболу в 2030 году подали 4 страны Южной Америки

МОНТЕВИДЕО. КАЗИНФОРМ - Сразу четыре южноамериканские страны подали совместную заявку на проведение юбилейного чемпионата мира по футболу в 2030 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили надеются получить право на проведение этого мирового турнира под лозунгом Juntos 2030 (Вместе 2030).

Церемония подачи прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, который в 1930 году принимал финал первого чемпионата мира между Уругваем и Аргентиной (4:2)

Ранее общие заявки на ЧМ-2030 уже подали Испания и Португалия, а также Болгария, Румыния, Греция и Сербия.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чем больше кандидатов будет, тем лучше. Он пообещал сделать выбор места проведения турнира 2030 года «чистым» и «прозрачным».

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