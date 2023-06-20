Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили перед представителями средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выразил благодарность Президенту Германии за то, что он принял приглашение и посетил Астану с государственным визитом. Как он подчеркнул, в ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также состоялся обмен мнениями по актуальной международной повестке дня.

«В этом году исполнился 31 год с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией. За эти годы сформировался политический диалог на высоком уровне. Динамично развивается взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Расширилась сфера культурно-гуманитарных связей. Отмечу наличие большого потенциала в вопросах активизации нашего партнерства. В частности, важное значение имеет реализация совместного проекта по производству зеленого водорода в Мангистауской области. Нужно подготавливать специалистов на основе передовых немецких технологий и опыта. На днях в Актау откроется Казахстанско-немецкий институт инжиниринга. Несомненно, эти проекты дадут хорошую возможность для обмена опытом между студентами и специалистами двух стран и позволят обеспечить экономику и производство квалифицированными кадрами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, немаловажную роль в укреплении отношений между двумя странами играет наличие культурно-гуманитарных связей.

«В нашей стране проживают 226 тысяч этнических немцев, которые вносят значимый вклад в развитие Казахстана. Тогда как свыше 1 миллиона наших бывших соотечественников живет в Германии. Это – «золотой мост», укрепляющий дружбу между нашими народами. Мы намерены углублять сотрудничество в этой области», – заявил Глава государства.

Как подчеркнул Глава нашего государства, Казахстан является основным партнером ФРГ в Центральной Азии. На нашу страну приходится 83% товарооборота Германии с центральноазиатскими странами. В прошлом году объем взаимного товарооборота составил около 10 млрд долларов. Казахстан входит в число 50 ключевых экономических партнеров Германии, а также в четверку главных стран по поставке нефти в эту страну.

По словам Касым-Жомарта Токаева, взаимоотношения, основанные на формуле «замещение технологий сырьем», будут эффективными для обеих сторон.

«Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем, что особенно важно в нынешний сложный геополитический и геоэкономический период. Наглядным примером тому является поставка казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по просьбе немецкой стороны. Для эффективной реализации запланированных проектов необходимо решение ряда задач, обсужденных с г-ном Штайнмайером. В их числе – наращивание транспортно-логистических связей. Сегодня возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута, получившего название «Средний коридор». Мы уделили особое внимание этой теме в ходе сегодняшних переговоров. Основная часть «Среднего коридора» проходит через территорию Мангистауской области. Президент Штайнмайер первый из европейских лидеров, который посетить этот регион. Мы подчеркнули необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры, которая имеет большие перспективы. Также обсудили внедрение казахстанских проектов в инициативы, реализуемые в рамках действующей в Европейском Союзе, стратегии «Глобальные ворота», – сказал Глава государства.

В ходе мероприятия Президент Казахстана также поделился своим мнением по вопросам международной повестки дня.

«Мы обеспокоены политической и экономической напряженностью в мире. Безусловно, все проблемы должны решаться мирным путем во благо людей и будущих поколений. Как вы знаете, Казахстан до этого времени призывал конфликтующие стороны к миру. Наш страна предложила им предоставить нейтральную площадку для переговоров. Казахстан готов активно участвовать в разрешении конфликтов дипломатическим путем», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Главу нашего государства за гостеприимство и сообщил, что в рамках своего государственного визита в Казахстан планирует участие в ряде важных мероприятий.

«Вы отметили длительные взаимоотношения между Германией и Казахстаном. Действительно, у нас тесные связи. В прошлом году мы отмечали 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наше сотрудничество только укрепилось, в том числе благодаря живущим в Казахстане этническим немцам, а также более чем миллиону живущих в Федеративной Республике Германии немцев из Казахстана. Эти люди делают обмен между нашими странами очень живым. Своим визитом в Вашу страну хотел бы вместе с Вами отдать должное многообразным отношениям между нашими странами и выразить посыл, о том что мы хотим, как Вы подчеркнули в нынешней напряженной международной обстановке, большего и тесного партнерства с Казахстаном и государствами Центральной Азии», – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Кроме того, Федеральный Президент Германии в своем выступлении отметил возможности сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.