Совместное заявление Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Президента КР Садыра Жапарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сделали Совместное заявление. МИА «Казинформ» публикует полный текст заявления со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 2-3 марта 2021 года состоялся государственный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Казахстан.

В ходе переговоров, прошедших в дружественной и доверительной атмосфере, главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Президенты особо отметили историческую роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в развитии и укреплении братских и добрососедских отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, а также его выдающийся вклад в развитие региональной кооперации в Центральной Азии.

Главы государств, с удовлетворением подчеркивая позитивную динамику казахско-кыргызских отношений, основанных на многовековых дружественных, добрососедских и духовных связях братских народов, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 8 апреля 1997 года и Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 25 декабря 2003 года, заявляют о нижеследующем:

Подтверждают незыблемость курса на комплексное укрепление казахско-кыргызских отношений дружбы, стратегического партнёрства и союзничества на основе равноправия, взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга.

Отмечают важность совместной реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе по итогам государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, совершенного в Кыргызскую Республику 27 ноября 2019 года.

Признавая значимость активного политического диалога для динамичного развития отношений между двумя государствами, выступают за дальнейшее расширение доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях.

В условиях продолжающейся пандемии отметили важность активизации совместных усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В данном контексте кыргызская сторона выразила признательность Республике Казахстан за содействие и готовность оказывать поддержку и посильную помощь, в том числе гуманитарного характера.

Признавая необходимость соблюдения эпидемиологических требований, отмечают важность принятия согласованных мер для свободного передвижения и транзита граждан и транспортных средств по территории государств Сторон.

Подтверждают особую значимость дальнейшего расширения двусторонних отношений в области торгово-экономического сотрудничества, обеспечения роста и диверсификации структуры взаимной торговли товарами и услугами.

Подчеркивают необходимость всестороннего расширения деловых связей, направленных на реализацию кооперационных проектов в промышленности, гидроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе, недропользовании, сельском хозяйстве, перерабатывающем секторе, в сфере логистики, дорожно-транспортной инфраструктуре и банковской сфере.

Отмечают важность дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и их защиты на государственном уровне. Стороны выразили твердое намерение принять меры по совершенствованию механизмов всесторонней поддержки взаимных инвестиций.

Кыргызская Республика выразила поддержку приоритетам председательства Республики Казахстан в ЕАЭС. В этом контексте Стороны отмечают важность формирования единых подходов в рамках евразийской экономической интеграции, в том числе в проработке мер, направленных на раскрытие потенциала в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений, общих рынков товаров, услуг, капитала и труда, укрепление взаимодействия по санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам, повышения конкурентоспособности промышленных комплексов и в других направлениях.

Обсудили возможности дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала государств, а также реализации совместных проектов в сфере цифровизации и обмена информацией, в том числе в области оказания государственных услуг.

В целях раскрытия потенциала приграничного сотрудничества Стороны подтверждают заинтересованность в проведении казахско-кыргызского Первого Межрегионального форума.

Правительствам поручено ускорить создание логистического центра на казахско-кыргызской государственной границе для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров через территорию Казахстана и Кыргызстана в условиях единого экономического пространства.

Выразили взаимную заинтересованность в конструктивном сотрудничестве по экологической и энергетической безопасности стран Центральной Азии и комплексному использованию водно-энергетических ресурсов на основе стратегического партнерства, доверия, добрососедства, равноправия и учета интересов друг друга.

Подтверждают схожесть позиций по актуальным вопросам региональной кооперации и обоюдное стремление содействовать укреплению атмосферы доверия, стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Особо подчеркнули приоритетное значение дальнейшего развития формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которые создают благоприятные условия для активизации пятистороннего взаимодействия во всех сферах внутрирегионального сотрудничества. Отметили важность проведения очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в 2021 году в Кыргызской Республике по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Стороны едины во мнении о необходимости продолжения конструктивного диалога в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, ССТГ, ОИС и других международных организаций.

Выразили твердое намерение содействовать развитию потенциала Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в том числе его трансформации в международную организацию, условились развивать Человеческое измерение СВМДА, со-координаторами которого являются оба государства.

Подчеркивают значимость планируемого проведения в 2021 году в Кыргызской Республике Первого экономического форума Европейский Союз – Центральная Азия, который будет способствовать более устойчивому развитию экономик государств Центральной Азии.

Обратили внимание на важность наращивания совместных усилий в вопросах борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, другими вызовами и угрозами международной безопасности на двустороннем и многостороннем уровнях.

Учитывая культурно-историческую и языковую общность двух народов, подтверждают приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта и других областях. Стороны намерены продолжить реализацию совместных образовательных и научно-технических программ.

Отметили важность предстоящих юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Выразили готовность оказывать содействие проведению совместных телевизионных проектов, выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия.

Подчеркнули особую значимость договоренностей об установлении памятников Абаю Кунанбаеву в г. Бишкеке, а также Манасу и Чингизу Айтматову в г. Нур-Султане в ближайшее время.

Стороны отметили, что состоявшиеся плодотворные переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, а также важность надлежащей реализации достигнутых договоренностей.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил признательность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за оказанное гостеприимство и в целях дальнейшего развития всестороннего сотрудничества пригласил Главу Казахстана посетить Кыргызскую Республику с ответным визитом в удобное для него время.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.



