Совместное заявление Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - По приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 19-20 мая 2021 года совершил официальный визит в Республику Таджикистан. В ходе переговоров, прошедших в традиционной атмосфере дружбы, полного взаимопонимания и открытости, главы государств обсудили состояние казахско-таджикских отношений, перспективы расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Важный вклад в развитие и укрепление братских и дружеских отношений между Казахстаном и Таджикистаном в последние три десятилетия вносят Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Стороны положительно оценили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Казахстан 15 марта 2018 года, а также отметили значимость первого официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан 19-20 мая 2021 года, который придал новый импульс дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

Выражая неизменную приверженность принципам и обязательствам, закрепленным в договорах об основах отношений и стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, главы государств в целях дальнейшего обогащения межгосударственного диалога на основе взаимного уважения и поддержки, взаимопонимания и дружбы между братскими народами заявляют о нижеследующем:

Глубоко осознавая высокую ответственность за сохранение многовековых уз дружбы и добрососедства, обеспечение устойчивого развития и процветания всего региона, подтвердили свою решимость и далее всемерно развивать отношения стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

Подчёркивая важность активного политического диалога для поступательного развития долгосрочных отношений между двумя государствами, выступают за дальнейшее расширение доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях.

В условиях пандемии COVID-19 подчеркнули необходимость продолжения оказания содействия друг другу в преодолении ее негативных последствий. Президент Республики Таджикистан выразил признательность Президенту Республики Казахстан за оказанную в 2020 году гуманитарную помощь.

С удовлетворением отметили позитивные тенденции развития торгово-экономического сотрудничества, которое является одним из ключевых драйверов казахско-таджикских отношений. Главы государств поручили правительствам выработать новые подходы в целях расширения номенклатуры и увеличения объемов двусторонней торговли в предстоящие пять лет до 2 млрд. долларов США.

Положительно оценили итоги состоявшихся в марте 2021 года в Душанбе 16-го заседания казахско-таджикской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Инвестиционного форума.

Приветствовали итоги 3-го заседания Совместной рабочей группы по взаимному увеличению товарооборота и увеличению номенклатуры поставляемых товаров между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, а также готовность сторон разработать Дорожную карту по увеличению товарооборота на 2022-2023 годы.

Стороны достигли договоренности создать совместные производства переработки сырья до конечной продукции на базе отраслевых предприятий, в том числе в свободных экономических зонах, а также подтвердили готовность рассмотреть возможность расширения двустороннего взаимодействия в сфере машиностроения, промышленности, железнодорожного и других видов транспорта, инфраструктуры, логистики и других областях. В этой связи приветствовали подписание Рамочного Меморандума о сотрудничестве в области промышленности.

Подчеркнув положительный опыт сотрудничества в области сельского хозяйства, выступили за принятие необходимых шагов по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и созданию оптово-распределительных центров на территориях двух стран.

Отметили перспективы взаимодействия Казахстана и Таджикистана в области цифровизации. Согласились, что активизация взаимодействия в этой области будет способствовать формированию новых точек роста и повысит инвестиционную привлекательность экономик обоих государств.

Признавая значимость сохранения и приумножения общего исторического и культурного наследия, выступили за расширение культурно-гуманитарных связей путем проведения перекрестных дней культуры, выставок, фестивалей и иных мероприятий.

Отметили важность дальнейшей поддержки и создания благоприятных условий для представителей казахской и таджикской диаспор, вносящих важный вклад в сближение народов Казахстана и Таджикистана.

Подтвердили необходимость продолжения сотрудничества в миграционной сфере.

Выразили взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования, в том числе по подготовке специалистов по различным направлениям. Условились удвоить количество образовательных грантов для казахских и таджикских студентов, обучающихся в вузах двух стран.

Выступили за дальнейшее расширение межпарламентских связей, включая учреждение новых форматов межпарламентского взаимодействия.

Подчеркнули важность проведения регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, способствующих сохранению дружбы, добрососедства и взаимного доверия в регионе.

В целях придания дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству и обеспечению региональной стабильности и безопасности выразили готовность совместно продвигать заключение пятистороннего Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в регионе в XXI веке.

С учетом вывода войск международной коалиции в 2021 году из Афганистана, отметили исключительную важность принятия международным сообществом мер по обеспечению безопасности, продвижению мирного процесса в этой стране и его социально-экономического восстановления. Высоко оценили итоги проведенного 29-30 марта 2021 года в Душанбе заседания министров иностранных дел формата «Сердце Азии – Стамбульский процесс», а также инициативу Таджикистана о проведении 13-14 июля 2021 года очередного заседания Контактной группы «ШОС-Афганистан» на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Подчеркнули особую роль Международного Фонда спасения Арала (МФСА), который является уникальной организацией и востребованной площадкой для решения всего комплекса социально-экономических, водохозяйственных и экологических проблем бассейна Аральского моря. Выступили за расширение взаимодействия стран Центральной Азии с международными организациями, донорами, экологическими фондами по реализации конкретных программ и проектов.

Президент Казахстана выразил готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках текущего председательства Таджикистана в МФСА.

Подтвердили неизменность позиций по взаимной поддержке международных и глобальных инициатив сторон в рамках ООН и других многосторонних структур.

Глава Казахстана дал высокую оценку председательству Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности в 2020-2021 годах, а также глобальным водным инициативам Таджикистана. Приветствовал принятие 21 декабря 2020 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы» и поддержал инициативу Президента Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников.

Президент Республики Таджикистан выразил поддержку инициативе Президента Республики Казахстан по созданию подотчетного Совету Безопасности ООН Международного Агентства по биологической безопасности, предложенной в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава Таджикистана поддержал приоритеты председательства Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в 2020-2022 годах и выразил намерение содействовать развитию потенциала СВМДА.

Главы государств положительно оценили результаты официального визита Президента Республики Казахстан в Республику Таджикистан и выразили уверенность в том, что его итоги будут способствовать выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень в соответствии с коренными интересами двух братских народов.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сердечно поблагодарил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона за радушный приём и гостеприимство и пригласил Президента Республики Таджикистан посетить Республику Казахстан с ответным визитом в удобное для него время. Президент Республики Таджикистан с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.