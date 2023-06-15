Совместное заседание палат Парламента пройдет 21 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2023 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения.