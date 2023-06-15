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    15:50, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Совместное заседание палат Парламента пройдет 21 июня

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    Фото: parlam.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    «В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2023 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения.


    Теги:
    Мажилис Сенат Главная для mail.ru Парламент
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