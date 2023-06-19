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    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня

    19 Июня 2023, 10:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан.

    «В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 июня 2023 года в 15 часов в городе Астане. Начало заседания - в 15:00», - говорится в тексте распоряжения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Мажилис
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