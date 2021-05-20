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    Совместное учение военных моряков Казахстана и России проходит на Каспии

    20 Мая 2021, 11:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Каспийском море проходит совместное учение Военно-морских сил Республики Казахстан и Каспийской флотилии ВМФ Российской Федерации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Тема учения – защита объектов экономической деятельности в северной части Каспийского моря.

    От Вооруженных сил Казахстана участвуют оперативная группа управления главнокомандующего Военно-морскими силами, подразделение военно-морской базы, экипажи ракетно-артиллерийских кораблей «Орал» и «Мангыстау», гидрографического судна «Жайык». Кроме того, задействованы самолеты фронтовой и вертолеты армейской авиации.

    Руководит совместным учением главнокомандующий Военно-морскими силами Казахстана контр-адмирал Сакен Бекжанов.

    В ходе учения военным морякам двух стран предстоит выполнить учебно-боевые задачи на морских полигонах Каспийского моря, расположенных в акваториях Казахстана и России.

    В частности, будут отработаны задачи по охране и обороне объектов экономической деятельности, изучены новые формы и способы ведения боевых действий. Экипажи кораблей выполнят комплекс мероприятий по отражению нападения условного воздушного противника, артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, а также отработают задачи по оказанию помощи условно терпящему бедствие кораблю.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Учения Армия Россия
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