Совместимость средств радиоэлектронной борьбы стран ОДКБ обсудили в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В Минске прошло очередное заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Объединенного штаба ОДКБ, в заседании приняли участие начальники органов военного управления вооруженных сил государств – членов ОДКБ, ответственные за организацию радиоэлектронной борьбы в национальных вооруженных силах, и представители Объединенного штаба ОДКБ во главе с начальником управления планирования применения войск (Коллективных сил) ОДКБ Анатолием Яковлевым.

Участники заседания рассмотрели вопросы применения сил и средств РЭБ в современных вооруженных конфликтах, обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств национальных вооруженных сил.

Принимая во внимание важность обсуждаемых вопросов, в заседании принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Виктор Гулевич. Он, в частности, отметил, что «радиоэлектронная борьба в условиях современного противоборства является наиболее эффективным и быстрореализуемым средством нейтрализации технических преимуществ противостоящей стороны в управлении войсками». В.Гулевич также поддержал необходимость практической отработки вопросов радиоэлектронной борьбы в ходе мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки с компонентами войск (Коллективных сил) ОДКБ.



