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    СOVID-19: В Индии число инфицированных перевалило за 3 миллиона

    24 Августа 2020, 13:32

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - По данным на воскресенье, общее число случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило отметку в 3 миллиона, 69 239 новых случаев было зарегистрировано за последние 24 часа. Всего 16 дней назад число случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 20 миллионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

    По обновленным данным на воскресенье, в стране зарегистрировано 69 239 новых случаев заражения, общее число выздоровевших выросло до более 2 миллионов человек.

    За последние 24 часа в общей сложности 912 человек умерли в Индии от смертельного вируса, в результате чего общее число погибших в стране достигло 56 706 человек.

    В субботу в Индии провели тестирование 801 147 образцов. Из протестированных образцов 69 239 оказались положительными. На данный момент в стране протестировано 3 529 222 образцов.

    В пятницу Индия также перешагнула важный этап, более 1 миллиона образцов были получены и протестированы.

    Индия является третьей страной, наиболее пострадавшей от коронавируса, после США и Бразилии.

    В Минздраве страны подчеркнули, что более 70 процентов смертей произошло из-за сопутствующих заболеваний.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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