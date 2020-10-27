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    Советы трудовых коллективов предложили создать коммунисты

    27 Октября 2020, 13:17

    УР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столичном городском филиале Коммунистической народной партии Казахстана представители общественных объединений, члены партии совместно с Антикоррупционной службой обсудили вопросы противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Коммунистическая народная партия считает своим долгом активизировать усилия по противодействию коррупции в органах государственной власти. С этой целью сегодня был организован круглый стол на тему «Коррупция – угроза национальной безопасности».

    «В начале 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 993 факта коррупции. Это на 11,4 % больше по сравнению с прошлым годом. Из них 555 фактов касаются получения взятки, 404 факта – дачи взятки, 34 факта связаны с коррупционным посредничеством. Как вы видите, ситуация неутешительная. С каждым годом возрастает число взяточников. Из-за этого появляется недоверие народа к власти. Сегодня в ходе круглого стола мы обсудим, как коррупция способствует несправедливому распределению жизненных благ, расту социального расслоения и имущественного неравенства среди населения», - сказал первый секретарь столичного городского филиала партии Нурдаулет Оразханов.

    Магистр экономических наук, член КНПК Юрий Кобка отметил, что коррупция представляет серьезную угрозу для основы национальной безопасности, поскольку разъедает социальный климат.

    «Общество должно доверять властным структурам, но на самом деле коррупция несет недоверие, приводит к разочарованию и разным негативным последствиям, которых можно было бы избежать, если Казахстан станет страной без коррупции. За 2019 год в Антикоррупционную службу и территориальные органы поступило 26 тысяч 886 обращений, из них в Центральный аппарат – 7969. Мы предлагаем ввести такое положение, чтобы во главе всех государственных структур, квазигосударственных компаний и всех содержащихся на бюджете организаций утверждались и избирались компетентные, имеющие определенные заделы лица. Не проще ли установить какие-то определенные требования по компетенции, а потом уже объявлять конкурс из тех лиц, которые имеют программы по решению проблем», - высказал свою точку зрения Юрий Кобка.

    Он также предложил создать Советы трудовых коллектив. По его словам, большую часть вопросов можно было бы снять с их помощью. «Перед принятием решений руководитель должен выступать и рассказывать об этом перед Советом трудовых коллективов. Совет подскажет, убедит его принять оптимальное решение, которое сэкономит миллиарды государственных средств, которые на сегодняшний день безвозвратно потеряны для бюджета страны. Согласно трудовому вкладу сотрудников и эффективности должна строиться вся шкала материального поощрения», - добавил коммунист.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Политические партии
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