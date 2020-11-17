Советы ректора: на какие специальности лучше поступать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какие специальности легче всего получить образовательный грант в Казахстане, рассказал ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас планируют увеличить количество грантов, это приведет к уменьшению в нашем вузе количества студентов, обучающихся на платном отделении. Сейчас для желающих обучаться по гранту нет никаких проблем. Ситуацию что портит? То, что у нас до сих пор хотят стать либо юристами, либо экономистами, но для государства потребности в этих специальностях нет. Они все же идут на эти специальности и обучаются платно. Но есть педагогические специальности, технические специальности, строительные специальности – в них грантов много. Если вы захотите и сдадите документы на эти специальности, то вероятность поступления велика», - сказал Ерлан Сыдыков.

Ректор добавил, что пора уже менять приоритеты при поступлении в университеты и выборе профессии.

«К сожалению, у нас до сих пор сохраняется любовь к специальностям юристов или экономистов. Это тенденция видимо не убиваема. Сегодня каждый второй у нас юрист и не может найти работу, каждый второй экономист, и опять же выпускники этих специальностей пополняют ряды безработных», - подчеркнул Ерлан Сыдыков.

Ранее сообщалось, что в Евразийском национальном университете им. Гумилева состоялась презентация книги первого казахского антрополога, исследователя генетической структуры популяции казахов, академика НАН РК Оразака Исмагулова и видного ученого-антрополога Айнагуль Исмагуловой «Қазақ халқы және ата тегі» (Казахский народ и его происхождение).