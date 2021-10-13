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    Советская власть применяла изощренные методы при религиозных гонениях – Сабыр Касымов

    13 Октября 2021, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Государственной комиссии, руководитель Проектного офиса Госкомиссии Сабыр Касымов выступил на республиканском тематическом семинаре «Об обмене опытом по сбору материалов по жертвам политических репрессий – представителям традиционного духовенства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что при преследовании служителей веры советская власть применяла разные изощренные методы. Широко использовались фабрикация групповых уголовных дел. Так, в Акмолинске за контрреволюционные идеи были осуждены 16 человек, а шестеро во главе с имамом Акмолинской области Темиргали Мирвалиевым расстреляны. Осуждали даже уже заключенных. Например, по сфабрикованному делу осуждены девять православных священников во главе с Сергеем Зверевым, отбывавших наказание в Карлаге, якобы за контрреволюционную деятельность, примыкавшей к зарубежным религиозным течениям. Все расстреляны.

    В основном служителей веры привлекали по целому ряду статей действовавшего на территории Казахстана УК РСФСР 1926 года. И их действия огульно квалифицировались статьям 58-2, 58-6, 58-8, 58-10, 59-11. Большая часть была репрессирована по ст. 58-10 «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, призыву или ослаблению Советской власти».

    В соответствии со ст. 65 Конституции РФ 1918 года, духовенство, наряду с кулаками и другими категориями жертв репрессии, было отнесено к лицам, лишенным избирательных прав, так называемым «лишенцам». Как следствие применения данной статьи, духовенство как «лишенцы», а также члены их семей, были дискриминированы в ряде гражданских и социальных прав.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия История Казахстана Общество
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