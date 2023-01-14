Советбек Медебаев станет сенатором от Улытауской области: предварительные итоги ЦИК

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Улытауской области предоставили в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации ЦИК, кандидат в депутаты Сената Советбек Медебаев набрал больше голосов - за кандидата отдали 61,7% голосов. Всего за него отдали 37 голосов.

За кандидата Ахата Курмансеитова отдали 11 голос, кандидат Ержан Токимбаев набрал 10 голосов.

Число выборщиков, принявших участие в голосовании в области составляет 61 человек.

Сегодня, 14 января, в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.



Фото: gov.kz

