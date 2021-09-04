Совет ветеранов Агентства по финмониторингу РК обсудил Послание Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» обсуждено на Республиканском совете ветеранов Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ».

«Меры, озвученные Президентом в предыдущих посланиях, реализуются. Особенно нас, ветеранов, обрадовали поправки в Земельный кодекс Республики Казахстан.

В предыдущем Послании Токаев говорил о политических реформах. После этого в Казахстане приняты поправки к закону о политических партиях и выборах, в частности был снижен минимальный порог для регистрации партий - с 40 тысяч до 20 тысяч, партии обязали предусмотреть в избирательных списках 30-процентную квоту для женщин и молодежи. В этом году в стране прошли выборы сотен акимов сёл, сельских округов, поселков, городов районного значения. Состоявшиеся в июле выборы акимов нижнего звена явились «началом нового этапа политической модернизации». В дальнейшем, как отмечается в Послании 2021 года, граждане получат возможность избирать акимов районов, а также Президент предложил ввести квоты для людей с особыми потребностями», - сказала Председатель ветеранов Агентства по финансовому мониторингу Балжан Сеилова.

В 2021 году в Послании народу Казахстана Президент обозначен ряд приоритетных задач на предстоящие годы. Как заявил Глава государства благополучие всех казахстанцев - главный принцип заботы о гражданах Казахстана, как слышащего государства.

«Советом ветеранов изучено Послание Президента. Наиболее важными пунктами ветераны отмечают повышение минимальной заработной платы с 42500 тенге до 60000 тенге, сдерживание цен и установление единого контроля над ценами на продукты питания, что особенно важно для всего населения страны, а также развитие системы здравоохранения, доступность государственных услуг через интернет и строительство 1000 школ до 2025 года.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана заявил, что укрепление обороноспособности страны и повышение оперативного реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения, так как это безопасность нашего государства и народа.

Ветераны Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу поддерживают Президента Касым-Жомарта Токаева в части необходимости эффективной работы госаппарата и инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, обеспечение консолидации общества и защиту прав человека», - заключила ветеран.