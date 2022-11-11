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    Совет тюркских зеленых финансов предложил создать Президент РК

    11 Ноября 2022, 12:14

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Совет тюркских зеленых финансов предложил создать Президент РК в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств в Самарканде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Важный приоритет – развитие «зеленой экономики». Изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества. Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран.

    Только за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на «зеленые» облигации. Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра «Астана» с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


    Фото:cefic.org

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экология Узбекистан Тюркский мир
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