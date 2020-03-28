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    Совет старейшин Туркестанской области инициировал сбор продуктов и одежды для малообеспеченных семей

    28 Марта 2020, 10:39

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях поддержки малообеспеченных семей на период чрезвычайного положения, объявленного в стране, Совет старейшин Туркестанской области инициировал сбор продуктов питания и одежды за счет спонсоров в специальном социальном магазине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    По словам председателя Совета старейшин Жарылкасына Азретбергенова, все собранные вещи распределят среди малообеспеченных семей. В настоящее время во всех районах составляются списки. Бесплатную одежду и продукты питания будут раздавать еженедельно.

    Одним из первых, кто поддержал эту инициативу, стал депутат областного маслихата Баймахан Сулейменов. На собственные средства он закупил 2 тонны продуктов питания.

    Следует отметить, подобные добрые дела, инициированные Советом старейшин, становятся не только назидательным примером, но и способствуют стабилизации цен на продукты питания.

    В свою очередь, многодетные матери поблагодарили инициаторов и спонсоров благотворительной акции за помощь и поддержку.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Социальная поддержка Общество
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