Совет по вопросам защиты животных создадут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане создадут Совет по вопросам защиты животных. В него войдут зоозащитники, общественные деятели, сотрудники ветеринарной службы, ученые, преподаватели сельскохозяйственных вузов и практики-ветеринары. Заседания группы будут проходить ежеквартально. Об этом сегодня на встрече с представителями зоозащитных организаций сообщил заместитель акима Нурлан Солтамбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Совет будет работать при городском акимате. Он будет заниматься защитой прав животных, вопросами инфраструктуры при городском содержании, проблемами беспризорности (приюты, регулирование численности популяций), а главное – поддерживать принципы гуманного обращения с животными.

Зоозащитники поддержали инициативу госоргана.

«О создании общественного совета мы говорили с 2017 года, даже написали положение о попечительском совете, но оно не прошло. Думаю, что это хорошая инициатива при правильном подходе, где будет общественный контроль и организационная поддержка со стороны акимата», – сказала президент Ассоциации по защите животных INUCOBO Лилия Сарсенова.





На встрече также были обсуждены вопросы по передаче нового питомника в доверительное управление. Во встрече участвовали президент Ассоциации по защите животных INUCOBO Лилия Сарсенова, руководитель приюта Halfwayhome (на полпути домой) Ганикен Дербисалиева, руководитель приюта «Я живой» Елизавета Липисей, организатор приюта «Ковчег» Сюзанна Чуланова и т.д.

Отметим, Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал вопросы защиты экологии и биоразнообразия. В июле 2020 года Глава государства поручил ряду министерств заняться экологическим просвещением подрастающего поколения. Уже с этого учебного года в казахстанских школах начались классные часы по экологии. В рамках нынешнего Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать законопроект о защите животных. 2 сентября 2020 года министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства сообщил, что в Казахстане разработан законопроект о защите животных.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.