Совет по молодежной политике обсудил Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялась рабочая встреча членов Совета по молодежной политике при Президенте РК с руководителями центральных госорганов по обсуждению проекта Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК, особенно в части, касающейся синтетических наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Следует отметить, что впервые тема борьбы с синтетическими наркотиками была озвучена на площадке Совета по молодежной политике при Президенте РК в августе 2022 года.

В сентябре 2022 года Президент в своем Послании озвучил вопрос противодействия «синтетике» как один из приоритетов государственной политики. Более того, Глава государства включил этот вопрос в свою предвыборную программу.

В рамках реализации этих стратегических документов Правительством в настоящее время ведется работа над Комплексным планом борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. В эту работу активно вовлечены члены Совета.

Так, в ходе текущей встречи вместе с членами Совета приняли участие руководство министерств внутренних дел, здравоохранения и просвещения, которые рассказали о проводимой работе, направленной на борьбу и противодействие распространению синтетических наркотиков, вопросам профилактики и лечения наркомании в рамках разработки Комплексного плана.

По итогам рабочей встречи были выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.



