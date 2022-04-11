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    Совет по иностранным делам Евросоюза проходит в Люксембурге

    11 Апреля 2022, 17:16

    БРЮССЕЛЬ-ЛЮКСЕМБУРГ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в Люксембурге начал работу Совет по иностранным делам Европейского Союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Во встрече участвуют главы министерств иностранных дел 27 стран-участниц Евросоюза.

    На повестке дня последние геополитические события в мире, включая ситуацию в Украине, Мали, Ливии и Йемене.

    Кроме того, европейские дипломаты обменяются мнениями о стратегии Евросоюза «Глобальные ворота» (Global Gateway), которая предполагает развитию связей ЕС со странами мира в цифровом, энергетическом и транспортном секторах, а также укрепление систем здравоохранения, образования и научных исследований по всему миру.

    За деловым обедом министры иностранных дел ЕС проведут неформальную дискуссию с главами внешнеполитических ведомств Норвегии и Исландии.

    Перед началом работы Совета по иностранным делам Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил планы возобновления работы дипмиссии Евросоюза в городе Киеве и стремление ЕС добиваться урегулирования конфликта в Украине, в том числе силовым путем.

    «Вы можете ездить в Киев сколько угодно. Мы были свидетелями. Сегодня мы собираемся обсудить, как сможем расширить помощь украинскому народу» - сказал глава европейской дипломатии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз
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