Совет ООН по правам человека осудил факты сожжения Корана

ЖЕНЕВА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудил акты сожжения Корана, вопреки тому, что западные страны выступили против, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Проект резолюции с осуждением актов осквернения Корана обсуждался на 53-й сессии СПЧ в Женеве на специальной сессии, проведенной по инициативе Организации исламского сотрудничества. В голосовании принимали участие 47 стран.

За принятый документ проголосовали 28 стран, 12 выступили против, 7 воздержались.

Алжир, Аргентина, Бангладеш, Боливия, Камерун, Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, Эритрея, Габон, Гамбия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Малави, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Пакистан, Катар, Сенегал, Сомали, ЮАР, Судан, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Вьетнам проголосовали за принятие резолюции.

Бельгия, Коста-Рика, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Черногория, Румыния, Великобритания и США проголосовали против.

Парагвай, Непал, Мексика, Гондурас, Грузия, Бенин и Чили воздержались.

Турция не имеет права голоса, так как имеет статус наблюдателя в Совете ООН по правам человека.

«Была принята резолюция, представленная в Совет по правам человека ООН Организацией исламского сотрудничества, осуждающая нападки на Коран. Мы благодарим все страны, которые поддержали это решение», - говорится в сообщении постоянного представительства Турции при Женевском офисе ООН в Twitter.

Решения, принятые в Совете ООН по правам человека, состоящем из 47 членов, не являются обязательными. Однако мнение СПЧ влияет на возможные решения, которые будут приняты национальными парламентами. Кроме того, эти решения важны с точки зрения формирования международного общественного мнения.

Напомним,21 января текущего года лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан совершил провокацию у стен посольства Турции в Стокгольме. Радикал публично сжег Коран.

27 января, Палудан совершил очередную антиисламскую провокацию c сожжением священной для мусульман книги - Корана. Радикал с разрешения датских властей сжег Коран у здания посольства Турции в Копенгагене под охраной многочисленных сотрудников полиции.

Выдача властями Швеции разрешения на проведение акта по осквернению Корана вызвало резкую негативную реакцию со стороны многих исламских стран, таких как Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и других.

Вслед за провокационным пикетом в Стокгольме, 24 января лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал копию Корана в Гааге. Местные власти разрешили Вагенсвельду провести акцию при условии, что он не сожжет Коран. Однако отмечается, что впоследствии вырванные из книги страницы были сожжены в другом месте.

Тогда Министерство иностранных дел Турции выразило протест послу Нидерландов в связи акцией против Корана в Гааге.