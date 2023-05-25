Совет молодых ученых при Национальной академии наук создадут в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной академии наук Казахстана при Президенте РК Кунсулу Закарья на встрече с молодыми учеными в Алматы предложила создать Совет молодых ученых при НАН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заседание Совета будет проходить четыре раза в год, то есть один раз в квартал, чтобы члены Совета могли обсудить и решить насущные вопросы. Сегодня это наша первая встреча, здесь присутствуют ученые, эксперты различных отраслей. Я считаю, что это своего рода патриотический акт. Это показывает ваше неравнодушие к будущему своей страны. Я очень благодарна вам», - сказала Кунсулу Закарья в ходе круглого стола «Идентификация проблем науки и пути их решения».

Она уточнила, что в состав Совета будут входить успешные молодые ученые в возрасте до 40 лет, которые могут предложить свои идеи для развития той или иной отрасли.

«Молодые ученые этого Совета должны поделиться своими идеями, рассказать о существующих проблемах, внести вклад в развитие страны и науки. Мы предложим самых успешных, сильных, компетентных ученых. Но они должны сами представлять свою кандидатуру. Будем контролировать за тем, чтобы в Совете были представлены все отрасли науки. По количеству определимся чуть позже, но ограничение по количеству, конечно же, будет. Когда будет создан этот Совет, зависит от самих ученых, но я думаю, что Совет появится в ближайшее время, поскольку все в этом заинтересованы», - ответила глава НАН.

Кунсулу Закарья распоряжением Главы государства назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК в апреле этого года.



