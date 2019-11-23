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    Совет молодых учёных и интеллектуальные клубы создадут на базе карагандинских вузов

    23 Ноября 2019, 12:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Интеллектуальные клубы и единый Совет молодых учёных создадут на базе карагандинских вузов. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Меморандум об этом подписали шесть учебных заведений: Карагандинский экономический университет, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Карагандинский государственный технический университет, Медицинский университет Караганды, академия «Болашак» и Карагандинский государственный индустриальный университет.

    Инициатором подписания меморандума выступило управление по вопросам молодёжной политики. Цель - консолидировать молодых и талантливых учёных, студентов и развивать науку в регионе.

    Интеллектуальные клубы в пилотном режиме откроются в трёх вузах: КЭУ, КарГУ и КарГТУ. Заниматься в них студенты будут по трём направлениям: IT-технологии и робототехника, социально-гуманитарное и научно-техническое. Посещать клубы смогут студенты и остальных учебных заведений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Наука Вузы Общество
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