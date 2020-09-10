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    Совет министров иностранных дел ШОС прошел в Москве

    10 Сентября 2020, 17:32

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Российской Федерации. Мероприятие стало первой встречей глав МИД стран ШОС после начала пандемии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    основной целью мероприятия стала подготовка содержательной части заседания Совета глав государств-членов ШОС. В частности, были рассмотрены и в целом согласованы проекты повестки дня и ряда итоговых документов Саммита ШОС.

    Главы внешнеполитических ведомств стран ШОС провели конструктивный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсудили сотрудничество государств-членов ШОС в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

    Министры выступили за дальнейшее повышение роли и места Шанхайской организации, которая становится одним из влиятельных участников современной системы межгосударственных отношений и вносит значительный вклад в поддержание безопасности и стабильности в регионе.

    Отмечена важность развития взаимовыгодного сотрудничества государств-членов ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу, а также налаживании взаимодействия ШОС с международными и региональными организациями.

    Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. Членами организации являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдатели при ШОС: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Партнеры по диалогу ШОС: Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК ШОС
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