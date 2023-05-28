Совет индустрии создан в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе создали совет индустрии, в который вошли предприниматели сферы обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав совета индустрии, созданном при РПП, на данный момент вошли представители 14 предприятий обрабатывающей промышленности региона.

В январе-апреле 2023 года в Актюбинской области было произведено промышленной продукции на сумму 771,6 млрд тенге, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях — на сумму 419,5 и 289,7 млрд тенге.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2023 года приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (71,8%) и операции с недвижимым имуществом (8,5%).

Заместитель директора по экономическим вопросам РПП Дидар Боранкулов подчеркнул, что целью совета индустрии является оказание содействия в формировании благоприятных условий для развития предпринимательства. «Совет будет постоянно действующим консультативно-совещательным органом. Надеемся на плодотворную работу. Сегодня мы вас собрали, чтобы выслушать ваши предложения по порядку взаимодействия между членами Совета, обсудить план работы, создать рабочие сектора с определением ответственного лица для консолидации реестра проблем по направлениям. На сегодня если количество действующих субъектов МСБ в промышленности Актюбинской области составляет 4622, то из них 4024 приходится на обрабатывающую промышленность. Валовый региональный продукт области за 2022г. составил 4312,6 млрд тенге. При этом наибольшая доля приходится на промышленность (39,7%). Доля обрабатывающей промышленности составляет 17,5%», — отметил Д. Боранкулов.

Члены совета выразили готовность к активной работе отраслевого совета и в качестве первоочередных задач отметили необходимость определения пула вопросов, предстоящих к рассмотрению, а также необходимость привлечения новых членов совета для его усиления и расширения.

Затем был избран актив совета и подсектора. Председателем совета индустрии большинством голосов избран директор ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе» Мадияр Еспаев. Решением членов совета были определены 4 подотраслевых секторов, которые будут функционировать при совете и их руководители: это сектор легкой, химической промышленности, сектор строительных материалов, производства мебели и металлических изделий.

«В бизнесе более 20-ти лет. Хочу повлиять на развитие производства в нашей стране, в частности региона. Производство мы планируем расширять как по линейке продукции, так и по географии размещения. Это было мое добровольное решение войти в состав Совета, так как вместе с коллегами и экспертами мы сможем уверен повлиять на законотворческую часть в плане выдвижения разумных предложений и проектов, в решении проблемных вопросов, а также стать экспертной площадкой», — отметил предприниматель Сергей Ена.



