Совет «Халық кеңесі» создаст во всех регионах Народная партия Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Избранный председатель Народной партии Казахстана (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана) Айкын Конуров обозначил стратегию партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе XV внеочередного съезда сегодня стало известно, что не позднее 25 ноября 2020 года состоится очередной съезд Народной партии Казахстана.

«У нас будет внеочередной съезд Народной партии Казахстана, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты в Мажилис и, соответственно, будет принята предвыборная программа Народной партии Казахстана. Самый главный приоритет для нас - сохранение в государственной собственности земельных ресурсов. Мы понимаем, что ни одна страна в мире не может называться независимой, не имея свою территорию. Поэтому, в продолжение идей Коммунистической партии Казахстана в Парламенте, мы в приоритете ставим сохранение земельных ресурсов в государственной собственности. Предвыборная программа планируется на защиту простых людей. Простые люди для нас - не просто люди, это и предприниматели. Поэтому кредитная амнистия тоже будет в приоритете», - рассказал Айкын Конуров журналистам в рамках XV внеочередного съезда.

По его словам, решение социальных вопросов будет приоритетом предвыборной программы партии, которую планируется принять на предстоящем съезде. Он отметил, что съезд состоится в Нур-Султане.

По словам избранного председателя, на предстоящих выборах депутатов Мажилиса партия наберет необходимые 7% голосов.

«Я думаю, что мы показываем свои амбиции в связи с тем, что у нас расширяется электоральная база тех людей, которые нас поддерживают, наших сторонников. Мы идем с твердой уверенностью, мы спокойно преодолеем 7%-й барьер. Будем рассчитывать на большую часть депутатов в Нижней палате Парламента», - добавил А. Конуров.

Также он заявил, что в рамках работы партии будет создан совет под названием «Халық кеңесі» по всех регионах Казахстана.

«Основная задача «Халық кеңесі» - привлечь все здоровые силы общества. Это необязательно будут партийцы, также будут представители неправительственного сектора, эксперты, люди, которые разделяют наши взгляды. В каждом областном центре, в каждом городе республиканского значения, городе областного значения есть свои филиалы. На базе этих филиалов мы будем создавать эти народные советы. Потому что партия у нас народная. Наша задача - расширить спектр взаимодействия с нашим народом», - подчеркнул А. Конуров.

Ранее сообщалось, что Айкын Конуров в ходе XV внеочередного съезда был избран председателем Народной партии Казахстана.