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    Совет ЕС утвердил вступление Хорватии в зону евро

    13 Июля 2022, 09:54

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Совет Евросоюза окончательно утвердил переход Хорватии на единую европейскую валюту. В начале следующего года это страна официально станет 20-м членом еврозоны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Это происходит в неблагоприятное время для Союза, где растут инфляция и стоимость жизни. Многое в Хорватии может подорожать в результате округления цен при пересчете с местной куны на евро. Тем не менее, это знаменательное событие для бывшей югославской республики, пережившей вооруженный конфликт в конце прошлого века и вступившей в ЕС в 2013 году.

    «Это большой день для Европейского союза и для Европейского валютного союза, - сказал министр финансов Хорватии Здравко Марич. - Тот факт, что наша страна станет 20-м членом еврозоны также является четким сигналом о продолжении европейской интеграции, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это сильное, позитивное послание всем нашим гражданам, нашим клиентам и нашим рынкам».

    1 января представитель Хорватии станет полноправным членом Совета управляющих Европейского центрального банка.


    Фото: euronews.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Евросоюз
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