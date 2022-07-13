Совет ЕС утвердил вступление Хорватии в зону евро

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Совет Евросоюза окончательно утвердил переход Хорватии на единую европейскую валюту. В начале следующего года это страна официально станет 20-м членом еврозоны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Это происходит в неблагоприятное время для Союза, где растут инфляция и стоимость жизни. Многое в Хорватии может подорожать в результате округления цен при пересчете с местной куны на евро. Тем не менее, это знаменательное событие для бывшей югославской республики, пережившей вооруженный конфликт в конце прошлого века и вступившей в ЕС в 2013 году.

«Это большой день для Европейского союза и для Европейского валютного союза, - сказал министр финансов Хорватии Здравко Марич. - Тот факт, что наша страна станет 20-м членом еврозоны также является четким сигналом о продолжении европейской интеграции, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это сильное, позитивное послание всем нашим гражданам, нашим клиентам и нашим рынкам».

1 января представитель Хорватии станет полноправным членом Совета управляющих Европейского центрального банка.





Фото: euronews.com



