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    Совет ЕС поручил представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство в ЕС

    11 Марта 2022, 12:34

    ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство в содружестве. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении глав государств и правительств Евросоюза, принятом по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Версале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины [Владимир Зеленский] подал заявку Украины на вступление в Европейский союз. Совет ЕС действовал быстро и предложил rомиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров», - говорится в заявлении. В нем отмечается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».

    «Совет предложил комиссии представить свои заключения по заявлениям Республики Молдова и Грузии», - сказано в документе.

    Между тем, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступила с утверждением, что возможен дефолт России из-за санкций, введенных на фоне обострения ситуации на Украине.

    «Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер», - утверждала Георгиева. «Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», - отметила она в четверг в эфире телекомпании CNBC.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Молдова Россия Украина Евросоюз Грузия
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