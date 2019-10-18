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Европейский совет официально одобрил новое соглашение о Brexit

18 Октября 2019 00:01
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Европейский совет официально одобрил новое соглашение о Brexit

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Лидеры 27 стран-участниц ЕС в четверг на саммите в Брюсселе одобрили достигнутое несколькими часами ранее соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Европейский совет одобряет Соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии», - говорится в выводах саммита ЕС, который проходит 17-18 октября в Брюсселе.

Исходя из этого, лидеры «предложили Еврокомиссии, Европейскому парламенту и Совету ЕС принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 1 ноября 2019 года, с тем, чтобы обеспечить упорядоченный выход».

Теперь соглашение требует одобрения в европейском и британском парламентах. Законодатели Великобритании соберутся на заседание в субботу, чтобы рассмотреть ратификацию соглашения.

Также соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть вынесено на голосование уже на предстоящем пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, которое пройдет 21-25 октября.

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Ключевые слова: Евросоюз,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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