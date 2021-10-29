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    Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в странах ЕАЭС

    29 Октября 2021, 15:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии утвержден план по внедрению справедливых тарифов в государствах Евразийского экономического союза. Документ подготовлен в рамках исполнения инициативы, озвученной Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в октябре 2019 года, передает МИА «Казинформ».

    В работе над планом наряду с государственными органами активное участие приняли операторы сотовой связи стран-участниц Союза. Блоком по конкуренции и антимонопольному регулированию комиссии проведен обзор законодательства стран ЕАЭС в сфере связи, изучен мировой опыт отмены роуминга, в том числе в рамках региональных интеграционных объединений (Европейский союз, Андское сообщество, НАФТА, Западноафриканский союз и др.).

    По словам члена Коллегии ЕЭК Армана Шаккалиева, свобода общения – одна из ключевых основ для реализации четырех свобод евразийского проекта. Интеграционные объединения в всем мире стремятся к устранению дискриминации потребителей в пределах интеграционного пространства, которые вынуждены ограничивать себя в общении из-за высоких тарифов на услуги связи в роуминге.

    «Мы провели анализ ценообразования на услуги сотовой связи в роуминге на территориях государств-членов ЕАЭС, изучили возможные риски, связанные с мошенничеством, оценили возможность максимального приближения роуминговых тарифов к «домашним», – прокомментировал ход работы над документом Арман Шаккалиев.

    Мероприятия плана включают в себя комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение мошенничества, обеспечение прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи и другие.

    Помимо прочего, планом предусмотрена разработка правил добросовестного использования справедливых тарифов, которые будут включать в себя в том числе определение шага тарификации и максимального объема (периода) оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге.

    Комиссией будет осуществляться мониторинг исполнения мероприятий по плану, и после их полной реализации Коллегией ЕЭК будет принят ряд рекомендаций для сотовых операторов стран ЕАЭС, направленных на переход с 2025 года на тариф в роуминге равный к «домашнему».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Связь, ТВ, IT ЕАЭС
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