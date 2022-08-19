Совет ЕЭК продлил регистрацию медизделий по национальным правилам до конца 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-формате состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. В заседании принял участие член Совета ЕЭК, и.о. заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Члены Совета ЕЭК обсудили 28 актуальных вопросов экономической интеграции.

Распоряжением Совета был одобрен Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в ЕАЭС. Согласно действующему соглашению, с 1 января будущего года страны-участницы обязаны осуществлять регистрацию и экспертизу безопасности, качества и эффективности медизделий только по наднациональным правилам ЕАЭС. Однако недостаточность испытательных лабораторий и трудности с проведением клинических испытаний ставят под угрозу своевременное обеспечение медизделиями системы здравоохранения всех пяти стран.

«Советом принято решение продлить право проведения регистрации медизделий по национальным правилам до конца 2025 года», - сообщил Серик Жумангарин.

Включенный в повестку казахстанской стороной вопрос изменений технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) дает право представителя иностранных автозаводов самостоятельно выступать заявителем при одобрении типа транспортных средств (ОТТС), импортируемых на территорию ЕАЭС.

Данное решение, направлено на исключение проблем с импортом автомобилей.

«Изменения позволят обеспечить доступ автомобилей иностранного производства на внутренние рынки наших стран в текущих условиях. Нововведение позволит автодилерам Казахстана и других стран Евразийского экономического союза самостоятельно получать документы на типы транспортных средств о соблюдении требований техрегламента», - прокомментировал решение Совета ЕЭК Серик Жумангарин

Членами Совета также принято решение о продлении до 31 декабря 2023 года возможности временного нахождения на территории Евразийского экономического пространства без уплаты ввозных таможенных пошлин некоторых товаров, срок нахождения которых без уплаты завершался 31 декабря 2022 года.

Также до 31 декабря 2023 года продлена отсрочка (рассрочка) уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе отдельных товаров системообразующими или градообразующими предприятиями, которым, в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС, оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономик государств-членов.

Следующее заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 23 сентября в г. Москва.



