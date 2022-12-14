Совет ЕЭК подвел итоги года и принял ряд решений по взаимодействию в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров был принят ряд решений по части регулирования отдельных направлений взаимодействия стран ЕАЭС, а также подведены основные итоги работы в рамках Союза в уходящем году. О ключевых достижениях состоявшихся консультаций рассказала на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина,передает собственный корреспондентом МИА «Казинформ».

Как сообщила И. Малкина, Совет ЕЭК одобрил изменения в Договор о ЕАЭС в части введения экстренных фитосанитарных мерв отношении вредных организмов, не включенных в Единый перечень карантинных объектов, но представляющих фитосанитарный риск для таможенной территории Союза. Эти изменения позволят минимизировать риск возникновения барьеров во взаимной торговле и повысят фитосанитарную безопасность в Союзе.

Также для обеспечения безусловного перехода на регистрацию медицинских изделий согласно праву ЕАЭСчленами Совета утверждена соответствующая дорожная карта. Основная часть предусмотренных в ней мероприятий должна быть завершена к концу 2023 года.

На Совете были внесены изменения в Порядок рассмотрения Комиссией уведомлений государств ЕАЭС об установлении изъятий из госзакупок. «Новый порядок устанавливает обязанность государства, вводящего изъятие, в случае поступления обращения со стороны другого государства ЕАЭС об отмене этого акта, обосновать свое решение. Помимо этого, за Комиссией закрепляется обязанность размещать на сайте ЕЭК реестр уведомлений об установлении изъятий из госзакупок», - сообщила И. Малкина.

Официальный представитель также проинформировала, что Совет ЕЭК одобрил дополнение Правил определения страны происхождения товаров рядом товарных позиций, согласно которому перечень товаров Евразийского реестра промтоваров для целей госзакупок на основании сертификата СТ-1 дополнен еще 81 видом товаров.

«К ним относятся люстры, утюги, микроволновые печи, электроприборы для приготовления кофе или чая, матрасы, электрические водонагреватели, пылесосы, шлагбаумы, микроскопы и другие, - отметила И. Малкина. – Теперь для включения в Евразийский реестр этих товаров производитель может предоставить сертификат происхождения товара СТ-1. Это существенно облегчит предпринимателям процедуру включения в евразийский реестр».

Она добавила, что Решением Совета продлен срок возможности включения в Евразийский реестр промтоваров на основе сертификата СТ-1 для специальной техники до 30 июня 2023 года, для троллейбусов – до конца 2023 года, для товаров легкой промышленности и бумаги – до конца 2024 года.

Говоря об итогах 2022 года, И. Малкина сообщила, что в 2022 году устранено пять барьеров и три препятствия с признаками барьеров. Также Межправсоветом достигнута договоренность устранить остающиеся 11 барьеров до конца первого квартала 2023 года.

В рамках задачи по развитию транспортной инфраструктуры в направлении «Восток-Запад» и «Север-Юг», в том числе сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс – Один путь», Комиссия предложила формирование единого каркаса евразийского макрорегиона совместно с ШОС.

Кроме того, в текущем году была завершена работа и подписан Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, так называемый II Большой Протокол.

«В текущем году принято решение о создании Евразийской перестраховочной компании, задача которой – перестраховывать экспортные кредиты и инвестиции от предпринимательских и политических рисков в государствах ЕАЭС и в третьих странах. Планируется, что ЕПК начнет работу в 2023 году», - отметила официальный представитель.

Казахстанскую сторону на заседании представлял заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.



