Совет ЕЭК одобрил предложение РК о разработке техрегламента «О безопасности строительных материалов и изделий»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22-23 апреля в режиме видеомоста состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии (Совет) под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Членами Совета ЕЭК рассмотрены вопросы по торгово-экономическому сотрудничеству государств-членов ЕАЭС, таможенному и техническому регулированиям, международному сотрудничеству, цифровой повестке ЕАЭС, санитарному и фитосанитарным мерам, энергетике и функционированию внутренних рынков ЕАЭС.

В частности, в целях формирования единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС одобрен проект Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС.

Проект Соглашения предусматривает предоставление лицам государств-членов право на поставку и получение аудиторских услуг без ограничений и изъятий, определяет единые подходы к осуществлению и регулированию аудиторской деятельности в государствах-членах.

В целях скорейшего преодоления всеми участниками ЕАЭС последствий текущего экономического кризиса и выхода экономики на траекторию опережающего развития одобрены основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2021-2022 гг.

Первоочередными направлениями достижения поставленных целей должны стать макроэкономическая стабильность и формирование благоприятных условий для восстановления предпринимательской активности, наращивания объемов инвестиций и т.д. Члены Совета ЕЭК дали старт разработке проекта Межгосударственной программы, способствующей развитию промышленной отрасли, в частности распределенной энергетики, объектов возобновляемых источников энергии, способных автономно вырабатывать электроэнергию в непосредственной близости к месту ее потребления.

В целях стабилизации цен на сахар на внутреннем рынке Советом ЕЭК утверждена квота на беспошлинный ввоз сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 г. Размер квоты для Казахстана составляет 134,4 тысячи тонн. Это позволит не допустить дефицит сахара на внутреннем рынке и стабилизировать уровень цен на этот продукт.

Кроме того, казахстанские и белорусские стороны поручили уполномоченным органам сторон проработать вопрос поставок в Казахстан сахара в ближайшие месяцы.

Совет ЕЭК одобрил инициативное предложение Казахстана о разработке отдельного технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий». Данное предложение, в первую очередь, направлено на обеспечение беспрепятственного перемещения произведенной строительной продукции (материалов и изделий) по таможенной территории ЕАЭС.

Членами Совета ЕЭК принято решение о нецелесообразности введения маркировки на табачную и алкогольную продукции в рамках ЕАЭС. Такое решение связано с особенностями производства и оборота данных товаров, в том числе в связи с отличием ставок акцизов на них.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Совет ЕЭК принял решение продлить срок беспошлинного ввоза ряда товаров до 30 июня 2022 года. В данный перечень включены лекарственные средства, средства индивидуальной защиты, а также сырье для их производства, вакцины, медицинские аппараты и прочие товары медицинского назначения. Заседание Совета ЕЭК прошло в конструктивном ключе и в атмосфере взаимопонимания. По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, направленные на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

Отдельные вопросы повестки стороны договорились рассмотреть на очередном заседании Совета, запланированном на май т.г.



