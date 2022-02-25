Совет деловых женщин инициировал создание текстильного кластера в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством главы региона Нурлана Ногаева состоялось совещание, на котором был поднят вопрос развития текстильной отрасли в Мангистауской области. В нем приняли участие председатель правления АО СЭЗ «Морпорт Актау» Асхат Кабашев, председатель регионального совета деловых женщин Сауле Салихова и другие представители СДЖ региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания председатель регионального совета деловых женщин Сауле Салихова презентовала новый проект текстильного кластера.

«Известно, что каждая третья женщина в Мангистау занимается шитьем. Так повелось испокон веков. Многие из них стали открывать свои цеха по пошиву одежды или постельного белья. Появилась масса микро- и миницехов, есть среди них и те, которые наращивают производство, открывают шоурумы и выходят на казахстанский рынок. Исходя из этого, в целях поддержки безработных женщин мы видим необходимость создать текстильный кластер в Мангистау», - сказала Сауле Салихова.

По итогам встречи аким области подчеркнул важность данной инициативы предпринимателей и дал ряд конкретных поручений местным исполнительным органам, отметив, что это направление необходимо развивать во всех городах и районах области.