Совет безопасности Кыргызстана рассмотрит новую доктрину

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Происходящие в различных регионах мира вооруженные конфликты характеризуются непредсказуемостью масштабов и последствий. Реалии времени требуют дальнейшего пересмотра государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики. Об этом заявил Президент КР Садыр Жапаров, выступая на торжественном мероприятии в честь 30-летия Вооруженных сил страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

Президент Кыргызстана отметил, что наблюдается преобладание невоенных способов ведения вооруженной борьбы, активно сопровождаемой информационно-пропагандистской работой. Создание эффективных вооруженных сил является главнейшей задачей для обеспечения национальной безопасности страны.

По словам С. Жапарова, в ближайшее время Советом безопасности будет рассмотрен проект новой Военной доктрины Вооруженных сил, в особенности повышения их боевого потенциала. В прошлом году повышены оклады военнослужащих. Рассматриваются новые предложения по увеличению денежных выплат, в том числе окладов гражданским лицам, работающих в Вооруженных силах.