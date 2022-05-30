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    Совет безопасности Кыргызстана рассмотрит новую доктрину

    30 Мая 2022, 09:10

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Происходящие в различных регионах мира вооруженные конфликты характеризуются непредсказуемостью масштабов и последствий. Реалии времени требуют дальнейшего пересмотра государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики. Об этом заявил Президент КР Садыр Жапаров, выступая на торжественном мероприятии в честь 30-летия Вооруженных сил страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

    Президент Кыргызстана отметил, что наблюдается преобладание невоенных способов ведения вооруженной борьбы, активно сопровождаемой информационно-пропагандистской работой. Создание эффективных вооруженных сил является главнейшей задачей для обеспечения национальной безопасности страны.

    По словам С. Жапарова, в ближайшее время Советом безопасности будет рассмотрен проект новой Военной доктрины Вооруженных сил, в особенности повышения их боевого потенциала. В прошлом году повышены оклады военнослужащих. Рассматриваются новые предложения по увеличению денежных выплат, в том числе окладов гражданским лицам, работающих в Вооруженных силах.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Армия Безопасность Кыргызстан
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