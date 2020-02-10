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Совет аксакалов создадут в Кордайском районе

10 Февраля 2020 17:10
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Совет аксакалов создадут в Кордайском районе

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 10 февраля, в селе Аухатты Кордайского района Правительственная комиссия во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым провела встречу со старейшинами аулов Каракемер, Масанчи, Аухатты, Сортобе, Булан батыр Кордайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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В собрании приняли участие аким области Аскар Мырзахметов, старейшины сел, авторитетные жители, председатели Советов ветеранов, руководители центральных госорганов, депутаты Парламента.

На встрече обсуждались пути решения проблемных вопросов, сохранения стабильности и единства в обществе. Аксакалы сошлись во мнении, что в нравственно-воспитательной работе с молодежью имеются серьезные упущения, которые привели к тому, что бытовой конфликт вылился в известные всем события.

Старейшины договорились о создании совместного Совета аксакалов, который охватит указанные населенные пункты. Бытовые проблемы в этих аулах будут решать старейшины сел на общем Совете. Они взяли обязательства проводить воспитательную работу с молодежью и организовывать совместные культурно-спортивные развлекательные мероприятия для укрепления духа единства между всеми национальностями, проживающими в Кордайском районе.

«Мы с детства дружим, вместе росли, вместе работали, всегда ходим к друг другу и на свадьбы, и на похороны. Нашей молодежи нужно общаться между собой, тогда они будут ближе. Мы договорились 11 февраля собраться в мечети в Сортобе. Мы привезем своих аксакалов, они своих. Обсудим все имеющиеся проблемы, чтобы впредь такого не повторялось», — сказал общественный деятель, председатель районного совета ветеранов Абдибек Сеилханов.

Житель села Масанчи Луу Исхар также высказался за сохранение единства в обществе.

«Соберутся все уважаемые аксакалы, чтобы по-братски за столом поговорить и поставить точку. Послезавтра собираемся в Масанчи тоже в мечети. Почему в мечети? Мы все мусульмане, чтобы именно закрепить дружбу, почитать Коран, дать бата, чтобы такого у нас больше не было. Сто сорок лет живем вместе, дружно и из-за каких-то нелюдей получилось такое. Это большое пятно позора для нас. Мы будем стараться все эти вопросы решать», — ответил он.

Предприниматели — выходцы из района изъявили желание оказать финансовую и материальную помощь для восстановления и развития родного края.

«Меня очень волнует судьба моего села. Я строил здесь детский сад, спорткомплекс. Сейчас строю оздоровительный центр. Призываю бизнесменов также благоустраивать свои родные села. К сожалению, эта проблема идет давно. Нужно ставить просветительскую деятельность, проводить совместные культурно-массовые мероприятия, объединять местное население», — сказал бизнесмен, уроженец села Каракемер Кайрат Молдасеитов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Жамбылская область, События в Кордае,
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