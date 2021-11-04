Совещание по вопросам развития моногородов с участием Главы государства проходит в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе началось совещание по вопросам развития моногородов с участием Главы государства, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Экибастуз Павлодарской области.

В ходе поездки Глава государства проведет республиканское совещание по развитию моногородов, встретится с представителями Президентского молодежного кадрового резерва, а также ознакомится с деятельностью ряда индустриальных предприятий города»



