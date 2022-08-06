Совещание по развитию Бурабайского района прошло в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева проведено очередное совещание о текущей ситуации в Бурабайском районе с участием заинтересованных руководителей департаментов, управлений и представителей районного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, в этом году в Щучинско-Боровскую курортную зону существенно увеличился поток туристов - как соотечественников, так и гостей из Российской Федерации.

Развитию одного из главных туристических регионов страны руководством области уделяется особое внимание.

«В районе имеется ряд проблем, которые наиболее остро встают в летний период, когда на территорию Щучинско-Боровской курортной зоны прибывает большой поток туристов. В основном это вопросы развития инфраструктуры, много приостановленных проектов, находящихся на корректировке, недобросовестные подрядчики. В связи с этим главный вопрос на повестке – развитие Бурабайского района», - подчеркнул руководитель региона.

О ситуации в сфере энергетики, жилищного хозяйства доложил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Данияр Куанышбаев.

По информации Д. Куанышбаева, в целях реализации III этапа плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области начата реализация семи проектов водоснабжения и водоотведения по району.

«По строительству очистных сооружений в поселке Бурабай основная часть работ завершена. Ведется строительство ливневой канализации в Щучинске, третьей очереди сетей водоотведения коллектора и канализационных насосных станции в п. Бурабай, водопроводов детских образовательных центров, расположенных в районе озера Катарколь. Работы приостановлены по реконструкции и строительству 4-й очереди магистральных водопроводных сетей, реконструкции сетей и объектов водоотведения города Щучинска и по строительству сетей и объектов водоотведения села Катарколь, а также водоснабжению и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье. По сельскому водоснабжению разработано 4 проекта, охватывающих села Наурызбай батыра, Веденовка, Урумкай, Николаевка», - проинформировал руководитель ведомства.

Кроме того, не завершен проект по расширению котельной, не начаты работы по строительству электрических сетей в поселке Бурабай.

Также были озвучены проблемные вопросы по строительству и ремонту дорог и обеспечению автобусным сообщением микрорайонов районного центра, строительству домов и обеспечению жильем, земельными участками очередников.

По итогам совещания Е. Маржикпаев отметил отсутствие плановой работы с исполнителями и поручил в скором времени исправить ситуацию.

«Договоры нужно было заключать в мае. Сейчас, когда многие заканчивают проекты, вы только начинаете. Упустили золотое время. Вчера я сам лично проехал по Бурабаю, ничего не сделано», - резюмировал аким области.



