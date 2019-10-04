Совещание по рассмотрению предложений членов Нацсовета по экономическому блоку прошло в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акорде состоялось совещание по рассмотрению предложений членов Нацсовета по экономическому блоку. Об этом сообщил советник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Совещание вел заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов. В обсуждении приняли участие представители Минфина, Миннацэкономики, Счетного комитета и Налогового комитета, а также НПП «Атамекен» и Отдел социально-экономического мониторинга АП РК», – написал Ерлан Карин в Facebook .

От экономической группы Нацсовета в дискуссиях приняли участие Мухтар Тайжан, Ораз Жандосов, Арманжан Байтасов, Каирбек Арыстанбеков, Багдат Мусин и Амиртаев Азаматхан.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы по совершенствованию налогового законодательства и бюджетной системы.

По итогам были даны поручения госорганам проработать наиболее спорные вопросы и внести предложения в Администрацию Президента. Следующее совещание состоится 11 октября по другим вопросам экономического блока.