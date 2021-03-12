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    Совещание по профилактике коррупции в сфере образования прошло в Туркестане

    12 Марта 2021, 21:32

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя акима Туркестанской области Улана Тажибаева и руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Хакима Кушкалиева состоялось совместное совещание государственных органов по профилактике коррупции в сфере образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Во встрече приняли участие руководители областных департаментов по чрезвычайным ситуациям, полиции, контроля качества и безопасности товаров и услуг, руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахимбек Жолаев и руководители учреждений образования.

    На заседании было отмечено, что в прошлом году на круглосуточный call-центр агентства на номер 1424 от жителей области поступила 21 жалоба в сфере образования. Наиболее частые обращения были связаны с потребностями образовательных учреждений, приобретением антисептиков, а также получением дипломов и сертификатов, проведением государственных закупок, проведением аттестаций и олимпиад. Участники совещания также отметили, что размер штрафов, наложенных на директоров школ на основании проверок на соблюдение санитарных норм, пожарной безопасности в школах, могут привести к коррупционным проявлениям. По некоторым из них планируется провести комплексное совещание для обсуждения системных вопросов и предотвращения коррупции с участием депутатов Парламента и представителей министерства в целях внесения изменений в определенные требования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Образование Коррупция
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