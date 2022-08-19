Совершивший смертельное ДТП пьяный угонщик осужден на пять лет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 21-летний мужчина признан виновным в мошенничестве, угоне автомобиля, нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении места ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассматривалось по статьям 190 части первой, 200 части третьей, 345 части третьей, 347 УК в Турксибском районном суде.

Судом установлено, что в январе этого года, подсудимый арендовал игровую приставку стоимостью 600 тыс. тенге у потерпевшего Б., после чего продал ее незнакомому лицу за 160 тыс. тенге, а вырученные денежные средства потратил на свои нужды.

Далее, в марте осужденный на проспекте Сейфулина увидел вдоль обочины припаркованный автомобиль марки «Toyota Prado», принадлежащий потерпевшему П. Проникнув внутрь не закрытой автомашины, совершил угон. Двигаясь на высокой скорости он совершил ДТП. В результате 19-летнему пассажиру второй автомашины Т. причинил тяжкий вред здоровью. Юноша скончался в больнице. Также причинет тяжкий вред здоровью водителя автомашины JEEP. Подсудимый в свою очередь скрылся с места происшествия в пешем порядке.

​Ранее появилось видео этого смертельного ДТП.

Согласно экспертизе сумма ущерба от ДТП составила 4,6 млн тенге. Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

Хозяин игровой приставки подсудимого не простил, просил назначить ему наказание в соответствии с законом, также просил суд взыскать причиненный материальный ущерб. Остальные потерпевшие – водитель второй автомашины и отец умершего юноши подсудимого простили, претензий к нему не имеют, просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговором суда, он признан виновным в вышеуказанных преступлениях и путем поглощения менее строгого наказания более строгим (статья 58 часть 1,3 УК) ему окончательно назначено пять лет лишения свободы в системе средней безопасности, с лишением прав сроком на пять лет. Гражданский иск Б. на сумму 600 тыс. удовлетворен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Турксибского районного суда.

По данным пресс-службы суда, виновному назначено максимально возможное наказание.



