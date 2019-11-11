Совершивший ДТП в Южной Корее казахстанец вернулся на родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец, совершивший ДТП в южно-корейском городе Чхонан, вернулся на родину. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДТП произошло в городе Чхонан. Управляя легковым автомобилем, казахстанец врезался в грузовик. У него не имелось водительских прав. Сейчас он находится на территории Казахстана. Там вопрос был решен с водителем грузовика путем двустороннего примирения. Никаких других требований к нашему гражданину нет. Его выдворили за то, что он незаконно находился на территории Южной Кореи», - пояснил Айбек Смадияров.

По словам официального представителя МИД, оплатить лечение и выплатить расходы водителю грузовика ему помогли сотрудники Посольства и другие граждане Казахстана, находящиеся в этой стране.

«Необходимую сумму для него собрали. Он на протяжении длительного времени получал там лечение. Лечение прошло успешно. Сейчас он в Казахстане и у него все хорошо», - добавил Айбек Смадияров.