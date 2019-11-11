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    Совершивший ДТП в Южной Корее казахстанец  вернулся на родину

    11 Ноября 2019, 19:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец, совершивший ДТП в южно-корейском городе Чхонан, вернулся на родину. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ДТП произошло в городе Чхонан. Управляя легковым автомобилем, казахстанец врезался в грузовик. У него не имелось водительских прав. Сейчас он находится на территории Казахстана. Там вопрос был решен с водителем грузовика путем двустороннего примирения. Никаких других требований к нашему гражданину нет. Его выдворили за то, что он незаконно находился на территории Южной Кореи», - пояснил Айбек Смадияров.

    По словам официального представителя МИД, оплатить лечение и выплатить расходы водителю грузовика ему помогли сотрудники Посольства и другие граждане Казахстана, находящиеся в этой стране.

    «Необходимую сумму для него собрали. Он на протяжении длительного времени получал там лечение. Лечение прошло успешно. Сейчас он в Казахстане и у него все хорошо», - добавил Айбек Смадияров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ДТП Происшествия Корея
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