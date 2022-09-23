Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Совершивших тяжкие правонарушения преступников ставят на генетический учет в РК

    23 Сентября 2022, 17:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На международной конференции в Астане, приуроченной к запуску официальной программы базы данных ДНК в Казахстане, зарубежные специалисты обменялись опытом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На мероприятии был представлен и проанализирован мировой опыт, обсуждены пути развития научного метода в криминалистике.

    «ДНК-типирование – это очень сильный инструмент криминалистического характера. Он помогает расследовать различные уголовные дела и находить без вести пропавших лиц. А также мы используем новые передовые технологии, с помощью которых можно достигать целей в этой сфере», – сообщил профессор факультета криминалистической медицины Университета Хельсинки Брюс Будоул.

    Казахстан входит в число 59 стран, имеющих свою собственную ДНК базу. Мировой опыт показывает, что геномные данные эффективны для раскрытия преступлений и их предупреждения.

    «Казахстан – первая страна в Центральной Азии, которая имеет свою собственную базу данных ДНК. Здесь есть все: хорошие специалисты, оборудование для того, чтобы проводить ДНК-анализы и тесты. Сейчас вам необходима только законодательная поддержка», – отметил президент GTH-GA Тим Шеллберг.

    Начальник оперативно-криминалистического департамента Министерства внутренних дел Серик Садыков проинформировал зарубежных коллег о развитии работы с ДНК-тестами в Казахстане.

    «В Казахстане давно уже развита генетика. В 2006 году была открыта первая генетическая лаборатория, которая используется на месте происшествия. Сейчас преступники более подготовленные: скрывают лица масками, одевают перчатки. То есть обычные традиционные следы в раскрытии не помогают. Поэтому мы пошли по другому направлению и начали использовать генетику в расследовании преступлений. С 2014 года в Центральном аппарате МВД функционирует лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием, современным расходным материалом. Работают там соответствующие специалисты. Она законодательно подкреплена. Так, у нас с 1 января 2021 года вступил в силу Закон «О биометрической идентификации личности». Все преступники, совершившие тяжкие преступления, подлежат постановке на генетический учет», – сообщил представитель МВД.

    По его словам, с помощью ДНК-улик можно быстро и оперативно раскрыть преступление. На месте следы изымаются, помещаются в базу, выделяется ДНК. Если в базе есть данные преступника, то его личность устанавливается сразу же. Использование такого метода обеспечило справедливое правосудие в отношении лиц, совершивших правонарушения, и жертв преступлений.

    ДНК используется не только в расследовании, но и в профилактических целях, опознании трупов или определении биологического родства с родственниками без вести пропавших граждан.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Наука Борьба с преступностью МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали