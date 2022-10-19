Совершившие госизмену скоро предстанут перед судом - Касым-Жомарт Токаев

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В стране должно восторжествовать верховенство закона. Без этого невозможно установить общественный порядок. Об этом заявил Глава государства в ходе встречи с общественностью Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Для меня, Президента страны, справедливость – высшая ценность. Поэтому в моей Администрации действует специальный отдел, который занимается приемом обращений граждан и рассмотрением их просьб. Эту работу я держу в поле зрения. Только за 9 месяцев этого года на мое имя поступила 41 тысяча обращений, причем каждое четвертое касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений. Это говорит о важности продолжения правовой реформы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому, как подчеркнул Президент, во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так возможно обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан.

«Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и по сути позорных для репутации нашего государства событий января», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев предупредил, что «из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов».

«А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает», - считает Президент.

Как напомнил Глава государства, в отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, объявлена амнистия.

«А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа. В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено», - отметил Президент.

Ранее сообщалось, что Глава государства прибыл сегодня с рабочей поездкой в Алматинскую область.

Как известно, 6 января этого года Указом Главы государства Карим Масимов был освобожден от должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В КНБ начали расследование по факту государственной измены. Все подозреваемые по делу находятся под стражей. Расследование дела на сегодня завершено.

В августе сообщалось о продолжении Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан расследования уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.