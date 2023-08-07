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    Совершившего наезд на пешеходов полицейского арестовали в Шымкенте

    7 Августа 2023, 21:49

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейского, совершившего наезд на двух пешеходов, арестовали в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Напомним, 3 августа по улице Байтурсынова водитель-полицейский Туранского РУП совершил наезд на двух пешеходов.

    В результате ДТП мать с несовершеннолетней дочерью с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

    Сегодня женщина скончалась в реанимационном отделении больницы.

    По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

    По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел.

    Он водворен в изолятор временного содержания.

    Материалы уголовного дела с обвинительным актом направят в суд. Ход расследования находится на особом контроле начальника департамента полиции Кайрата Дальбекова.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП МВД РК Шымкент
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