Совершившего ДТП полицейского в Костанае уволили из органов внутренних дел

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Совершивший дорожно-транспортное происшествие полицейский в Костанае уволен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник департамента полиции области Бекет Аймагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, ДТП полицейский совершил будучи в нетрезвом состоянии.

«Сегодня моим приказом по решению дисциплинарной комиссии сотрудник, совершивший ДТП 22 сентября в нетрезвом виде, уволен из органов внутренних дел за несоблюдение служебно-воинской дисциплины и дискредитацию полиции, - написал Б. Аймагабетов. — Необходимо четко понимать, что ожидает общество от стражей порядка сегодня. Эти вещи очень просты: соблюдение закона, верности присяге и служебному долгу».

Поэтому, по словам начальника полиции, на подобные факты будет незамедлительная и адекватная реакция.

Он также отметил, что расследование уголовного дела по факту ДТП продолжается.

Напомним, 22 сентября в 03:43 автомобиль «Mitsubishi Outlander», за рулем которого был полицейский, столкнулся со стоящей на перекрестке автомашиной «ВАЗ-2110» под управлением 32-летнего водителя. От удара автомашина «ВАЗ-2110» столкнулась с автомашиной «ВАЗ-2107» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-2110» получила телесные повреждения - закрытый перелом голени и была доставлена в городскую больницу.



