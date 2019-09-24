Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Совершившего ДТП полицейского в Костанае уволили из органов внутренних дел

    24 Сентября 2019, 17:33

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Совершивший дорожно-транспортное происшествие полицейский в Костанае уволен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник департамента полиции области Бекет Аймагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как оказалось, ДТП полицейский совершил будучи в нетрезвом состоянии.

    «Сегодня моим приказом по решению дисциплинарной комиссии сотрудник, совершивший ДТП 22 сентября в нетрезвом виде, уволен из органов внутренних дел за несоблюдение служебно-воинской дисциплины и дискредитацию полиции, - написал Б. Аймагабетов. — Необходимо четко понимать, что ожидает общество от стражей порядка сегодня. Эти вещи очень просты: соблюдение закона, верности присяге и служебному долгу».

    Поэтому, по словам начальника полиции, на подобные факты будет незамедлительная и адекватная реакция.

    Он также отметил, что расследование уголовного дела по факту ДТП продолжается.

    Напомним, 22 сентября в 03:43 автомобиль «Mitsubishi Outlander», за рулем которого был полицейский, столкнулся со стоящей на перекрестке автомашиной «ВАЗ-2110» под управлением 32-летнего водителя. От удара автомашина «ВАЗ-2110» столкнулась с автомашиной «ВАЗ-2107» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-2110» получила телесные повреждения - закрытый перелом голени и была доставлена в городскую больницу.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Отставки Костанайская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая