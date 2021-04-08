Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Совершив фидия садака, здоровый человек не может избежать держания поста - муфтий

    8 Апреля 2021, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Совершение фидия садака не означает, что здоровый человек может избежать Ораза. Об этом рассказал главный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом в религии существует фидия садака. В этой части просим обратить внимание на следующее. Иногда люди спрашивают: может ли человек, не державший пост, сделать пожертвование деньгами. Это не так. Ораза – это обязательный пост для совершеннолетних и для тех, у кого хорошее здоровье. Все, кто достиг совершеннолетия, и кто не имеет проблем со здоровьем, должны держать Ораза. Фидия садака совершается только в одном случае: если ваше здоровье не позволяет держать пост, или вы в пожилом возрасте. Если ваше материальное положение позволяет, в этих случаях можно дать фидия садака. Значит, здоровый человек не может говорить, что совершив фидия садака, избежал держания поста», - объяснил Наурызбай кажы Таганулы.

    Напомним, священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. В месяц Рамазан Коран-хатым будет читаться дистанционно. Также стали известны требования к работе мечетей, расположенных в «красной» и «зеленой» зоне на месяц Рамазан.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска